За неделю саперы разминировали более 7 000 гектаров, уничтожили 3802 взрывоопасных предметов

Украинские саперные группы за последнюю неделю обработали более 7 тысяч гектаров земли и уничтожили более 3,8 тысячи взрывоопасных предметов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

По данным Министерства обороны Украины, в течение последней недели, с 29 марта по 5 апреля 2024 года, было обследовано и очищено 3 929 гектаров местности и 3 873 гектара сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, проведено разминирование 1,43 километров автодорог, 3,84 километров железнодорожных дорог и 0,86 километра линий электропередачи.

Работы осуществляются с помощью спецтехники для механизированного разминирования.

За указанный выше период было изъято и обезврежено 3 802 взрывоопасных предметов.

Добавим

В общем саперы подразделений Минобороны Украины обнаружили и уничтожили 330 306 взрывоопасных остатков войны.

Саперы очистили почти 40 га земель на Сумщине от взрывоопасных объектов