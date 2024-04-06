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За неделю саперы разминировали более 7 000 гектаров, уничтожили 3802 взрывоопасных предметов
За прошедшую неделю украинские саперы обработали более 7 000 гектаров земли и уничтожили более 3800 взрывоопасных предметов.
Армия рф 21 раз обстреляла приграничные районы Сумской области
В Сумской области российские войска 21 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты, что привело к 79 взрывам в разных населенных пунктах.
Войска рф атакуют Донецкую область: 5 погибших, среди которых ребенок, и 2 раненых
5 гражданских лиц, в том числе несовершеннолетняя девочка, погибли и 2 получили ранения в результате вражеских артиллерийских обстрелов со стороны российских войск в Донецкой области.
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы.
На Харьковщине: тактическая вражеская авиация осуществляет пуски управляемых авиационных бомб
российские тактические самолеты осуществляют пуск управляемыми авиабомбами по Харьковской области Украины, сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
ГБР завершило расследование: Задержаны представители концерна за поставку военной продукции в рф
Преступная организация при участии топ-менеджмента концерна незаконно поставляла комплектующие на сумму более 160 миллионов гривен для военно-промышленного комплекса рф.
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе, Украина, прогремели взрывы.
Энергетики восстановили резервную линию электропередач на Запорожскую АЭС
Украинские энергетики восстановили высоковольтную линию 330 кВ, которая является частью резервной схемы электроснабжения Запорожской атомной электростанции, после того, как она была отключена из-за вражеских обстрелов.
Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь: Зеленский об инициативе Макрона отправил войска в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные войска помогали бы быстрее обучать наших бойцов в Украине и подчеркнул, что Киев никогда не будет против, если кто-то хочет помочь.
российская тактическая авиация осуществила запуск управляемых авиабомб в Донецкой области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что тактическая авиация рф осуществила пуск управляемых авиационных бомб в Донецкой области.