ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

За нарушение правил учета военной службы парламентский комитет предлагает штрафы от 17 до 25,5 тыс. гривен

За нарушение правил учета военной службы парламентский комитет предлагает штрафы от 17 до 25,5 тыс. гривен

Киев  •  УНН

2 мая 2024, 12:57  •  5840 просмотра

Read in English

Парламентский комитет предлагает штрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 гривен за нарушение правил воинского учета или неактуализацию персональных данных в условиях военного положения.

Ответственность за нарушение правил учета или необновление личной информации в ТЦК в условиях военного положения предлагается установить в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен. Об этом в эфире телемарафона рассказал нардеп Александр Бакумов, член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.

Детали

Он рассказал, что комитет проработал утвердил таблицу поправок ко второму чтению в Раде. По его словам, комитет либерализовал законопроект, по сравнению с правительственными предложениями, предложив уменьшить суммы штрафов для граждан за нарушение мобилизационного законодательства.

В частности, комитет исключил уголовную ответственность за непрохождение военно-врачебной комиссии. Также комитет не поддержал штрафы, которые были предложены правительством, в размере от 153 до 204 тысяч гривен. Ответственность за не постановку на учет или необновление личной информации в ТЦК в условиях военного положения предлагаем установить в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен

- сказал Бакумов.

Он добавил, что штраф может быть применен к военнообязанному, который не стал на воинский учет и не обновил свои данные, которые включают место жительства и средства связи. Также по его словам, штраф может быть наложен на лицо, которое не выполняет обязанности мобилизационного характера.

Например, пришла повестка, но гражданин не явился на место сбора в центр комплектования или соответствующую воинскую часть, если речь идет о резервисте

- сказал он.

Также нардеп добавил, что срок наложения административного взыскания предлагается установить в 1 год, а не 3 года с момента совершения правонарушения, как предлагало правительство.

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы27 апреля 2024, 11:55 • 205190 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Войнаполитика
Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  12471 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  36524 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  65088 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  104822 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125015 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124254 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  118934 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114981 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101820 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103980 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Новости по теме
За нарушение правил учета военной службы парламентский комитет предлагает штрафы от 17 до 25,5 тыс. гривен

За нарушение правил учета военной службы парламентский комитет предлагает штрафы от 17 до 25,5 тыс. гривен

  •  5840 просмотра
На Киевщине с помощью международных партнеров установили почти 15 тысяч окон, поврежденных из-за обстрелов рф

На Киевщине с помощью международных партнеров установили почти 15 тысяч окон, поврежденных из-за обстрелов рф

  •  6399 просмотра
В Киеве при поддержке БФ "МХП-Громаді" реставрируют ветряк: записали ASMR-звуки со строительства

В Киеве при поддержке БФ "МХП-Громаді" реставрируют ветряк: записали ASMR-звуки со строительства

  •  5348 просмотра
российские оккупанты уничтожили и повредили в Украине 1987 объектов культурной инфраструктуры

российские оккупанты уничтожили и повредили в Украине 1987 объектов культурной инфраструктуры

  •  6075 просмотра
Украинскую формулу мира сейчас поддержали более 80 государств мира - ОП

Украинскую формулу мира сейчас поддержали более 80 государств мира - ОП

  •  7915 просмотра
Макрон призывает к новым рамкам европейской безопасности после завершения войны в Украине

Макрон призывает к новым рамкам европейской безопасности после завершения войны в Украине

  •  7497 просмотра
Обрушение шоссе в Китае на фоне проливных дождей забрало жизни уже 48 человек

Обрушение шоссе в Китае на фоне проливных дождей забрало жизни уже 48 человек

  •  7295 просмотра
В Берлине 11-12 июня состоится конференция по вопросам восстановления Украины: детали

В Берлине 11-12 июня состоится конференция по вопросам восстановления Украины: детали

  •  9326 просмотра
Правительство Ирландии обсуждает сокращение льгот для украинских беженцев - СМИ

Правительство Ирландии обсуждает сокращение льгот для украинских беженцев - СМИ

  •  8240 просмотра
Наиболее активным направлением, где враг продолжает использовать свои ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ

Наиболее активным направлением, где враг продолжает использовать свои ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ

  •  8496 просмотра

Популярные

Snapchat запускает новые функции: будет включать редактирование сообщения

Snapchat запускает новые функции: будет включать редактирование сообщения

  •  62544 просмотра
США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

  •  95457 просмотра
На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

  •  36653 просмотра
ГУР: украинские "Сычи" устойчивы к РЭБ и способны преодолеть 50 км в глубину линии фронта

ГУР: украинские "Сычи" устойчивы к РЭБ и способны преодолеть 50 км в глубину линии фронта

  •  79577 просмотра
В Харьковской области россияне ударили из авиации по 6 населенным пунктам, есть жертвы

В Харьковской области россияне ударили из авиации по 6 населенным пунктам, есть жертвы

  •  51751 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  193411 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  201844 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  215239 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  238057 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  268021 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  267514 просмотра

За нарушение правил учета военной службы парламентский комитет предлагает штрафы от 17 до 25,5 тыс. гривен

Парламентский комитет предлагает штрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 гривен за нарушение правил воинского учета или неактуализацию персональных данных в условиях военного положения.

Война •   •  5840 просмотра
За нарушение правил учета военной службы парламентский комитет предлагает штрафы от 17 до 25,5 тыс. гривен

На Киевщине с помощью международных партнеров установили почти 15 тысяч окон, поврежденных из-за обстрелов рф

Почти 15 000 окон было установлено в поврежденных в результате российских обстрелов объектах в Киевской области с помощью международных партнеров, в частности Global Empowerment Mission и The Howard G. Buffett Foundation, которые оказали помощь на сумму 2,8 миллиона долларов США.

Общество •   •  6399 просмотра
На Киевщине с помощью международных партнеров установили почти 15 тысяч окон, поврежденных из-за обстрелов рф

В Киеве при поддержке БФ "МХП-Громаді" реставрируют ветряк: записали ASMR-звуки со строительства

Национальный музей архитектуры и быта восстановил 100-летнюю ветряную мельницу из оккупированного села Александровка на Херсонщине при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громада".

Общество •   •  5348 просмотра
В Киеве при поддержке БФ "МХП-Громаді" реставрируют ветряк: записали ASMR-звуки со строительства

российские оккупанты уничтожили и повредили в Украине 1987 объектов культурной инфраструктуры

В Украине в результате российской агрессии пострадали 1987 учреждений культуры, 324 из них были полностью разрушены.

Война •   •  6075 просмотра
российские оккупанты уничтожили и повредили в Украине 1987 объектов культурной инфраструктуры

Украинскую формулу мира сейчас поддержали более 80 государств мира - ОП

Более 80 стран поддержали украинскую формулу мира, а первый мирный саммит состоится в Швейцарии 15-16 июня, чтобы объединить международное сообщество вокруг справедливого мира для Украины.

Война •   •  7915 просмотра
Украинскую формулу мира сейчас поддержали более 80 государств мира - ОП

Макрон призывает к новым рамкам европейской безопасности после завершения войны в Украине

Макрон призывает к созданию новых рамок европейской безопасности после окончания войны в Украине. По его словми, на следующий день после окончания войны Европа должна быть за столом переговоров и обсуждать гарантии безопасности.

Война •   •  7497 просмотра
Макрон призывает к новым рамкам европейской безопасности после завершения войны в Украине

Обрушение шоссе в Китае на фоне проливных дождей забрало жизни уже 48 человек

48 человек погибли в результате обрушения шоссе на юго-востоке Китая из-за сильных дождей, еще три человека неопознаны и 30 получили ранения.

Новости Мира •   •  7295 просмотра
Обрушение шоссе в Китае на фоне проливных дождей забрало жизни уже 48 человек

В Берлине 11-12 июня состоится конференция по вопросам восстановления Украины: детали

Германия и Украина совместно проведут в Берлине 11-12 июня 2024 года Конференцию по восстановлению Украины (URC2024), направленную на консолидацию международной поддержки восстановления, реконструкции, реформирования и модернизации Украины.

Экономика •   •  9326 просмотра
В Берлине 11-12 июня состоится конференция по вопросам восстановления Украины: детали

Правительство Ирландии обсуждает сокращение льгот для украинских беженцев - СМИ

Ирландское правительство рассматривает возможность дальнейшего сокращения выплат для украинских беженцев на фоне напряженности внутри коалиции по этому вопросу.

Общество •   •  8240 просмотра
Правительство Ирландии обсуждает сокращение льгот для украинских беженцев - СМИ

Наиболее активным направлением, где враг продолжает использовать свои ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ

Сумская область остается наиболее активным районом, где враг продолжает использовать свои диверсионно-разведывательные группы.

Война •   •  8496 просмотра
Наиболее активным направлением, где враг продолжает использовать свои ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ