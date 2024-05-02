За нарушение правил учета военной службы парламентский комитет предлагает штрафы от 17 до 25,5 тыс. гривен
Киев • УНН
Парламентский комитет предлагает штрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 гривен за нарушение правил воинского учета или неактуализацию персональных данных в условиях военного положения.
Ответственность за нарушение правил учета или необновление личной информации в ТЦК в условиях военного положения предлагается установить в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен. Об этом в эфире телемарафона рассказал нардеп Александр Бакумов, член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.
Детали
Он рассказал, что комитет проработал утвердил таблицу поправок ко второму чтению в Раде. По его словам, комитет либерализовал законопроект, по сравнению с правительственными предложениями, предложив уменьшить суммы штрафов для граждан за нарушение мобилизационного законодательства.
В частности, комитет исключил уголовную ответственность за непрохождение военно-врачебной комиссии. Также комитет не поддержал штрафы, которые были предложены правительством, в размере от 153 до 204 тысяч гривен. Ответственность за не постановку на учет или необновление личной информации в ТЦК в условиях военного положения предлагаем установить в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен
Он добавил, что штраф может быть применен к военнообязанному, который не стал на воинский учет и не обновил свои данные, которые включают место жительства и средства связи. Также по его словам, штраф может быть наложен на лицо, которое не выполняет обязанности мобилизационного характера.
Например, пришла повестка, но гражданин не явился на место сбора в центр комплектования или соответствующую воинскую часть, если речь идет о резервисте
Также нардеп добавил, что срок наложения административного взыскания предлагается установить в 1 год, а не 3 года с момента совершения правонарушения, как предлагало правительство.
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