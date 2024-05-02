За порушення правил обліку військової служби парламентський комітет пропонує штрафи від 17 до 25,5 тис. гривень

Відповідальність за порушення правил обліку або неоновлення особистої інформації в ТЦК в умовах воєнного стану пропонується встановити у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Про це в ефірі телемарафону розповів нардеп Олександр Бакумов, член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.

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Він розповів, що комітет опрацював затвердив таблицю поправок до другого читання в Раді. За його словами, комітет лібералізував законопроєкт, порівняно з урядовими пропозиціями, запропонувавши зменшити суми штрафів для громадян за порушення мобілізаційного законодавства.

Зокрема, комітет виключив кримінальну відповідальність за непроходження військово-лікарської комісії. Також комітет не підтримав штрафи, які були запропоновані урядом, у розмірі від 153 до 204 тисяч гривень. Відповідальність за не становлення на облік або неоновлення особистої інформації в ТЦК в умовах воєнного стану пропонуємо встановити у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень - сказав Бакумов.

Він додав, що штраф може бути застосований до військовозобов'язаного, який не став на військовий облік та не оновив свої дані, які включають місце проживання та засоби зв'язку. Також за його словами, штраф може бути накладений на особу, яка не виконує обов'язки мобілізаційного характеру.

Наприклад, прийшла повістка, але громадянин не з'явився на місце збору у центр комплектування чи відповідну військову частину, якщо мова йде про резервіста - сказав він.

Також нардеп додав, що термін накладення адміністративного стягнення пропонується встановити в 1 рік, а не 3 роки з моменту вчинення правопорушення, як пропонував уряд.

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