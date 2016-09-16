За минувшие сутки подразделения ГосЧС спасли 9 человек

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток в результате принятых мер спасено 9 человек, 81 здание и 9 ед. автотракторной техники. Об этом передает УНН со ссылкой на ГосЧС