За минулу добу підрозділи ДСНС врятували 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби у результаті вжитих заходів врятовано 9 осіб, 81 будівлю та 9 од. автотракторної техніки. Про це передає УНН з посиланням на ДСНС.
Службою ДСНС для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 2 тис. 154 виїзди.
Нагадуємо, минулої доби в Україні зафіксували 541 пожежа.