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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За министра Сольского внесли залог в более 75 млн грн

За министра Сольского внесли залог в более 75 млн грн

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 10:09  •  8432 просмотра

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За министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, подозреваемого в завладении государственными землями стоимостью 481 млн грн, внесли залог в 75,7 млн грн.

За министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, которого подозревают в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн, внесли залог в размере 75,7 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

"За министра Сольского внесли залог в размере более 75 млн грн", - сообщил собеседник.

Дополнение

ВАКС в пятницу, 26 апреля, избрал меру пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому в виде содержания под стражей с возможностью залога в 75,7 млн грн.

23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен. Как сообщал источник УНН, речь идет о Николае Сольском, который сейчас занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.

25 апреля в Верховную Раду поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
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