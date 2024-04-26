За министра Сольского внесли залог в более 75 млн грн

За министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, которого подозревают в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн, внесли залог в размере 75,7 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

"За министра Сольского внесли залог в размере более 75 млн грн", - сообщил собеседник.

Дополнение

ВАКС в пятницу, 26 апреля, избрал меру пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому в виде содержания под стражей с возможностью залога в 75,7 млн грн.

23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен. Как сообщал источник УНН, речь идет о Николае Сольском, который сейчас занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.

25 апреля в Верховную Раду поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.