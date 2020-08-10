За соблюдение противоэпидемических мероприятий в школах отвечает их руководство - Степанов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 91637 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103595 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129272 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108796 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128963 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101662 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102410 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104150 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101984 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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За соблюдение противоэпидемических мероприятий в школах отвечает их руководство - Степанов

За соблюдение противоэпидемических мероприятий в школах отвечает их руководство - Степанов

Киев  •  УНН

 • 13707 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. С начала учебного года за соблюдение противоэпидемических мероприятий в школах несет ответственность их руководство. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Эта обязанность возлагается на руководство школы по выявлению, по соблюдению соответствующих правил, выявление детей с признаками респираторной болезни, проведение термоскринига. Ответственность возложена на руководство школы. Санитарные нормы и правила, которые разработанны, их надо выполнять. Потому что за выполнением этих норм стоит безопасность учеников, которые обучаются - это здоровье наших детей", - отметил он.

Напомним, согласно приказам Министерства здравоохранения Украины предусмотрено проведение тестирований на СOVID-19 учителям, только если данное лицо является контактным или имеет соответствующие симптомы.

Как ранее сообщалось в УНН, в Минздраве разъяснили, как будут утилизироваться средства индивидуальной защиты в школах.

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