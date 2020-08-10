За дотримання протиепідемічних заходів у школах відповідає їх керівництво – Степанов

"Цей обов’язок покладається на керівництво школи щодо виявлення, щодо дотримання відповідних правил, виявлення дітей з ознаками респіраторної хвороби, проведення термоскрінігу. Відповідальність покладена на керівництво школи. Санітарні норми та правила, що були розроблені, їх треба виконувати. Тому що за виконанням цих норм стоїть безпека учнів, які навчаються – це здоров’я наших дітей", - зазначив він.

Нагадаємо, згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я України непередбачено проведення тестувань на СOVID-19 вчителям, тільки якщо дана особа є контактною або має відповідні симптоми.

Як раніше повідомлялося в УНН, у МОЗ роз'яснили, як утилізуватимуться засоби індивідуального захисту у школах.