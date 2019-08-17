За сутки в Ровенской области зафиксировали сразу три случая незаконной добычи янтаря

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. За прошедшие сутки, 16 августа, правоохранители зарегистрировали уголовные правонарушения в Березнивском, Сарненскому и Дубровицком районах. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.

“Вчера, 16 августа, около 15 часов в полицию поступило сообщение, что на территории Бобривского лесничества группа неизвестных лиц незаконно добывает янтарь. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, четверо полицейских с приданных сил и два работника лесной охраны. Правоохранители обнаружили свежие следы гидроразмыва почвы, три пожарных рукава, подсак, лопату, а рядом — около 30 человек в балаклавах. Во время документирования правонарушения, неизвестные препятствовали выезду с места происшествия служебному автомобилю, сопротивлялись, не реагировали на законные требования сотрудников полиции, при этом забрали два пожарных рукава, лопату, сачок и покинули место происшествия”, — говорится в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 240 (нарушение правил охраны или использования недр), частью 2 статьи 342 (сопротивление работникам правоохранительного органа) и части 2 статьи 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, добавляется, что вчера около 14:30 во время отработки группа реагирования патрульной полиции Сарненского отдела совместно с работниками управления защиты экономики в урочище Асфальтовое поселка Клесов обнаружили группу неизвестных в количестве около 15 человек, которые добывали янтарь. Заметив служебные автомобили, неизвестные скрылись в разных направлениях. С места происшествия изъяты мотопомпа и два пожарных рукава.

“Также мотопомпу кустарного производства с оборудованием для незаконной добычи янтаря и автомобиль „ЛуАЗ“ обнаружили работники группы реагирования патрульной полиции в лесном массиве вблизи села Крупово Дубровица района”, — добавили правоохранители.

По обоим фактам продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Житомирской области пяти людям сообщили о подозрении копание янтаря.

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