За сутки коронавирусом заразились еще более 500 правоохранителей

"Сегодня, 2 ноября, за сутки зафиксировано 507 случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2632", - говорится в сообщении.

За сутки наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Днепропетровской области (+33), в Черновицкой области (+33) и в Житомирской области (30).

С начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 13 203 работника МВД, выздоровели - 12 279, умерло - 35.

Напомним, МВД прекратил прием граждан из-за распространения COVID-19.