За сутки коронавирусом заразились еще более 500 правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. второе октября. УНН. За минувшие сутки коронавирусом заразились еще 507 правоохранителей, всего за неделю заболевших COVID-19 среди работников системы внутренних дел - 2632. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Сегодня, 2 ноября, за сутки зафиксировано 507 случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2632", - говорится в сообщении.
За сутки наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Днепропетровской области (+33), в Черновицкой области (+33) и в Житомирской области (30).
С начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 13 203 работника МВД, выздоровели - 12 279, умерло - 35.
Напомним, МВД прекратил прием граждан из-за распространения COVID-19.