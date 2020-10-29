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Актуальне
МВС припинив прийом громадян через поширення COVID-19

МВС припинив прийом громадян через поширення COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Прийом громадян у Міністерстві внутрішніх справ тимчасово припинений на невизначений термін у зв’язку з поширенням COVID-19 в Україні. Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС, передає УНН.

"З метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19 та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" прийом громадян у Міністерстві внутрішніх справ тимчасово припинений на невизначений термін", - повідомили у МВС.

У МВС закликали громадян оформлювати свої звернення відповідно до вимог ст. 5 Закону України "Про звернення громадян" та подавати на електронну поштову адресу [email protected].

Нагадаємо, в Україні на 8:35 29 жовтня зафіксовано вже 370 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 7 тисяч.

Як повідомляв УНН, за минулу добу серед працівників системи внутрішніх справ зареєстрували новий антирекорд захворюваності на коронавірусну хворобу – 418 випадків.

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