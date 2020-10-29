МВД прекратил прием граждан из-за распространения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Прием граждан в Министерстве внутренних дел временно приостановлен на неопределенный срок в связи с распространением COVID-19 в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД, передает УНН.
"С целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 и на выполнение требований постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" прием граждан в Министерстве внутренних дел временно приостановлен на неопределенный срок", - сообщили в МВД.
В МВД призвали граждан оформлять свои обращения в соответствии с требованиями ст. 5 Закона Украины "Об обращениях граждан" и подавать на электронный почтовый адрес [email protected].
Напомним, в Украине на 8:35 29 октября зафиксировано уже 370 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 7 тысяч.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки среди работников системы внутренних дел зарегистрировали новый антирекорд заболеваемости коронавирусной болезнью - 418 случаев.