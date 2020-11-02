За добу коронавірусом інфікувалися ще понад 500 правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. За минулу добу коронавірусом інфікувалися ще 507 правоохоронців, загалом за тиждень захворілих на COVID-19 серед працівників системи внутрішніх справ - 2632. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
"Сьогодні, 2 листопада, за добу зафіксовано 507 випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС, упродовж минулого тижня таких випадків було 2632", - йдеться у повідомленні.
За добу найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців зареєстровано у Дніпропетровській області (+33), у Чернівецькій області (+33) та в Житомирській області (+30).
З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 13 203 працівника МВС, одужало – 12 279, померло - 35.
Нагадаємо, МВС припинив прийом громадян через поширення COVID-19.