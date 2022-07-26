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За время военного положения уволили около 8,5 тысяч госслужащих

За время военного положения уволили около 8,5 тысяч госслужащих

Киев • УНН

 • 153500 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. С начала военного положения в Украине уволили около 8,5 тыс. государственных служащих. Об этом сообщает Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, пишет УНН.

Цитата

"Количество уволенных государственных служащих за период военного положения – 8 479 человек", - говорится в сообщении.

Детали

Фактическое количество работающих государственных служащих – 168 140 человек. Из них более 127 тысяч работают в штатном режиме, почти 14 тысяч – дистанционно, более 18 тысяч – находятся на простое и почти 7 тысяч в отпуске без сохранения заработной платы.

При этом количество госслужащих, находящихся на территориях Украины, захваченных агрессором, или в пределах районов боевых действий или блокированных районов - 7 451 человек.

Количество государственных служащих, проходящих службу в ВСУ, – 3 568 человек. Число погибших государственных служащих – 53 человека.

6 739 женщин уехали за границу, спасая детей от российской вооруженной агрессии.

Дополнение

К началу апреля расходы на выплату заработных плат в государственной сфере, кроме бюджетников, были сокращены на 10%.

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