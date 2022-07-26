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За час воєнного стану звільнили близько 8,5 тисячі держслужбовців

За час воєнного стану звільнили близько 8,5 тисячі держслужбовців

Київ • УНН

 • 153505 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. З початку воєнного стану в Украні звільнили близько 8,5 тис. державних службовців. Про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби, пише УНН.

Цитата

"Кількість звільнених державних службовців за період воєнного стану - 8 479 осіб", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Фактична кількість працюючих державних службовців - 168 140 осіб. З них понад 127 тисяч працюють у штатному режимі, майже 14 тисяч – дистанційно, понад 18 тисяч – перебувають на простої та майже 7 тисяч у відпустці без збереження заробітної плати.

При цьому кількість держслужбовців, які перебувають на території України, що захоплена агресором або в межах районів бойових дій або блокованих районів - 7 451 особа.

Кількість державних службовців, які проходять службу в ЗСУ, - 3 568 осіб. Кількість загиблих державних службовців – 53 особи.

6 739 жінок виїхали за кордон, рятуючи дітей від російської збройної агресії.

Доповнення

На початок квітня витрати на виплату заробітних плат у державній сфері, окрім бюджетників, було скорочено на 10%.

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