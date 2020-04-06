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За время карантина в Украине задержаны более 1 тыс. человек по подозрению в уголовных правонарушениях

За время карантина в Украине задержаны более 1 тыс. человек по подозрению в уголовных правонарушениях

Киев  •  УНН

 • 11672 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. За время карантина в Украине правоохранители задержали 1368 человек по подозрению в совершении уголовных преступлений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Так, с 11 марта личный состав Национальной гвардии принимает участие в мероприятиях по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) на территории государства.

В течение периода с 30 марта по 5 апреля гвардейцы охраняли территории 16-ти госпитальных баз, несли службу на 115 мобильных постах контроля на въездах и выездах в населенные пункты, обеспечивали безопасность на массовых и профилактических мероприятиях и обеспечивали государственную охрану.

"В течение всего времени правоохранители задержали 1 тысячу 368 человек по подозрению в совершении уголовных преступлений и 13 тысяч 182 человека за административные правонарушения, из них 35 человек за уголовные правонарушения на территории проведения ООС", - говорится в сообщении.

Также у задержанных изымали огнестрельное и холодное оружие, наркотические вещества и вернули имущества на сумму более 22 тысяч гривен.

Кроме того, Национальная гвардия продолжила выполнять службу по охране общественного порядка в районе операции Объединенных сил.

"По результатам службы в районе операции Объединенных сил задержали 2 человека, которые подозреваются в совершении преступления и 51 человек за административные правонарушения", - отмечается в сообщении.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине вступили в силу усиленные карантинные мероприятия.

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