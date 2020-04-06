За час карантину в Україні затримано понад 1 тис. осіб за підозрою в кримінальних правопорушеннях
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. За час карантину в Україні правоохоронці затримали 1 368 осіб за підозрою у вчинення кримінальних правопорушень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.
Так, з 11 березня особовий склад Національної гвардії приймає участь у заходах щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на території держави.
Упродовж періоду з 30 березня по 5 квітня гвардійці охороняли території 16-ти госпітальних баз, несли службу на 115 мобільних постах контролю на в’їздах та виїздах до населених пунктів, забезпечували безпеку на масових та профілактичних заходах та забезпечували державну охорону.
"Упродовж всього часу правоохоронці затримали 1 тисячу 368 осіб за підозрою у вчинення кримінальних правопорушень та 13 тисяч 182 особи за адміністративні правопорушення, з них 35 осіб за кримінальні правопорушення на території проведення ООС", - йдеться в повідомленні.
Також у затриманих вилучали вогнепальну та холодну зброю, наркотичні речовини та повернули майна на суму більше ніж 22 тисячі гривень.
Окрім того, Національна гвардія продовжила виконувати службу з охорони громадського порядку в районі операції Об’єднаних сил.
"За результатами служби в районі операції Об’єднаних сил затримали 2 особи, які підозрюються у вчиненні злочину та 51 особа за адміністративні правопорушення", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, від сьогодні в Україні набрали чинності посилені карантинні заходи.