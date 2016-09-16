За время АТО восстановлено около 53 тыс. единиц вооружения и техники

"С начала проведения АТО развернутая система технического обеспечения Вооруженных сил Украины позволила восстановить около 53 тысяч единиц вооружения и военной техники. Предприятия оборонно-промышленного комплекса отремонтировали и поставили в воинские части около 2500 единиц ВВТ, что в разы больше, чем в предыдущие годы", - сказал А.Чорнобай.

Также, украинской армии поставлено около 2 тысяч единиц новых и модернизированных образцов техники.

Он добавил, что согласно расходов оборонного бюджета, в 2016 году на мероприятия по развитию вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины предусмотрено около 6,5 миллиарда гривен.

"Это в четыре раза превышает объем финансирования 2014 года и почти в восемь раз - объем финансирования 2013 года", - отметил представитель МОУ.