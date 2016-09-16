За время АТО восстановлено около 53 тыс. единиц вооружения и техники
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. С начала проведения АТО развернутая система технического обеспечения Вооруженных сил Украины позволила восстановить около 53 тысяч единиц вооружения и военной техники. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Алексей Чернобай, передает корреспондент УНН.
"С начала проведения АТО развернутая система технического обеспечения Вооруженных сил Украины позволила восстановить около 53 тысяч единиц вооружения и военной техники. Предприятия оборонно-промышленного комплекса отремонтировали и поставили в воинские части около 2500 единиц ВВТ, что в разы больше, чем в предыдущие годы", - сказал А.Чорнобай.
Также, украинской армии поставлено около 2 тысяч единиц новых и модернизированных образцов техники.
Он добавил, что согласно расходов оборонного бюджета, в 2016 году на мероприятия по развитию вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины предусмотрено около 6,5 миллиарда гривен.
"Это в четыре раза превышает объем финансирования 2014 года и почти в восемь раз - объем финансирования 2013 года", - отметил представитель МОУ.