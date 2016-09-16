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За час АТО відновлено близько 53 тис. одиниць озброєння і техніки

За час АТО відновлено близько 53 тис. одиниць озброєння і техніки

Київ • УНН

 • 7710 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. З початку проведення АТО розгорнута система технічного забезпечення Збройних сил України дозволила відновити близько 53 тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай, передає кореспондент УНН.

"З початку проведення АТО розгорнута система технічного забезпечення Збройних сил України дозволила відновити близько 53 тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Підприємства оборонно-промислового комплексу відремонтували та поставили до військових частин близько 2500 одиниць ОВТ, що в рази більше, ніж у попередні роки", - сказав О.Чорнобай.

Також, до українського війська поставлено близько 2 тисяч одиниць нових та модернізованих зразків техніки.

Він додав, що відповідно до видатків оборонного бюджету, у 2016 році на заходи з розвитку озброєння і військової техніки Збройних сил України передбачено близько 6,5 мільярда гривень.

"Це у чотири рази перевищує обсяг фінансування 2014 року та майже у вісім разів — обсяг фінансування 2013 року", - зазначив речник МОУ.

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