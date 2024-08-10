За 5000 долларов США помогал гражданину покинуть территорию ТЦК: на Тернопольщине задержали военного

В Тернопольской области задержали военного, который за $5000 помогал гражданину покинуть территорию ТЦК и избежать админответственности. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 43-летнему военнослужащему областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, подозреваемый требовал 5 тысяч долларов США у доставленного для сверки военно-учетных данных гражданина. За эти деньги он должен был повлиять на своих коллег и помочь мужчине покинуть территорию ТЦК. А также посодействовать, чтобы военнообязанный не получил боевую повестку и не был привлечен к административной ответственности за несвоевременное обновление документов.

После получения всей суммы неправомерной выгоды подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения.

Напомним

Бывшему руководителю Ровенского областного ТЦК сообщили четвертое подозрение за препятствование деятельности ВСУ. Его задержали и будут просить содержания под стражей без залога, грозит до 12 лет заключения.