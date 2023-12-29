За 2023 год в бюджет поступило 1,6 триллионов гривен налогов - Минфин

По состоянию на 29 декабря государственный бюджет Украины получил 1,66 трлн гривен поступлений - налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов.

По оперативным данным, по состоянию на 29 декабря, в 2023 году в общий фонд государственного бюджета поступило 1,66 трлн гривен налогов, сборов и обязательных платежей, из которых около 125,0 млрд грн - в декабре - говорится в сообщении.

Детали

По итогам года поступления платежей, взимание которых контролирует ГНС, составили 739,1 млрд грн:

214,1 млрд грн - налог на добавленную стоимость (собрано 346,5 млрд, возмещено - 132,4 млрд грн);

175,7 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;

143,6 млрд грн - налог на прибыль предприятий;

102,8 млрд грн - акцизный налог;

59,8 млрд грн - рентная плата;

35,1 млрд грн - дивиденды и часть чистой прибыли государственных предприятий.

Кроме того, платежи, взимание которых контролирует Гостаможслужба, поступили в объеме 397,3 млрд гривен.

Минфин отмечает, что блокирование украинских грузовых перевозок на границе с Польшей со стороны польских перевозчиков негативно отразилось на выполнении годовой росписи доходов общего фонда госбюджета Государственной таможенной службой. Бюджет недополучил по линии таможни 26,5 млрд гривен.

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Кроме налоговых платежей важным источником доходов государственного бюджета в 2023 году стали 425,4 млрд гривен, полученных Украиной в виде международной помощи (грантов).

Кроме того, 35,9 млрд гривен поступило в общий фонд государственного бюджета от Национального банка Украины как часть его прибыли, полученной за прошлый год.

В целом, по оперативным данным, по итогам 2023 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,7 трлн грн налогов, сборов и других фонды государственного бюджета поступило 2,7 трлн грн налогов, сборов и других платежей, около 480,0 млрд гривен в виде ЕСВ поступило в Пенсионный фонд и фонды социального страхования - отметили в Минфине.

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