С Вербича и одним нападающим: "Динамо" прибыло во Францию на игру с "Ренном"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Футболисты киевского “Динамо” прилетели во Францию и приняли участие в тренировке накануне встречи Лиги Европы с “Ренном”, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Делегация “Динамо” чартерным рейсом из аэропорта “Борисполь” взяла курс на Францию, и через 3,5 часа полета, команда приземлилась в аэропорту Ренна и отправилась в отель “Mercure Rennes Gare”.
Во Францию с Александром Хацкевичем прибыли следующие футболисты:
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько;
Защитники: Николай Морозюк, Иосиф Пиварич, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Миккель Дуелунд;
Нападающий: Владислав Супряга.
Стоит отметить, что Хацкевич может рассчитывать на словенца Вербича, который пропускал прошлые поединки команды из-за повреждения.