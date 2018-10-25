С Вербича и одним нападающим: "Динамо" прибыло во Францию ​​на игру с "Ренном"

Делегация “Динамо” чартерным рейсом из аэропорта “Борисполь” взяла курс на Францию, и через 3,5 часа полета, команда приземлилась в аэропорту Ренна и отправилась в отель “Mercure Rennes Gare”.

Во Францию с ​​Александром Хацкевичем прибыли следующие футболисты:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько;

Защитники: Николай Морозюк, Иосиф Пиварич, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Миккель Дуелунд;

Нападающий: Владислав Супряга.

Стоит отметить, что Хацкевич может рассчитывать на словенца Вербича, который пропускал прошлые поединки команды из-за повреждения.