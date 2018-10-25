З Вербичем і одним нападником: "Динамо" прибуло до Франції на гру з "Ренном"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Футболісти київського “Динамо” прилетіли у Францію та взяли участь у тренуванні напередодні зустрічі Ліги Європи із “Ренном”, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Делегація “Динамо” чартерним рейсом з аеропорту “Бориспіль” узяла курс на Францію, і через 3,5 години польоту, команда приземлилася в аеропорту Ренна і вирушила у готель “Mercure Rennes Gare”.
До Франції з Олександром Хацкевичем прибули наступні футболісти:
Голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько;
Захисники: Микола Морозюк, Йосип Піварич, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд;
Нападник: Владислав Супряга.
Варто відзначити, що Хацкевич може розраховувати на словенця Вербича, який пропускав минулі поєдинки команди через пошкодження.