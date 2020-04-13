Из Тернопольской больницы выписали двоих детей и их матерей, у которых ранее обнаружили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Из Тернопольской городской детской больницы выписали двоих детей и их матерей, у которых ранее обнаружили COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал, пишет УНН.
"Сегодня из инфекционного отделения Тернопольской городской детской больницы выписали двоих детей и их матерей, у которых ранее обнаружили коронавирус. Один ребенок в возрасте 1 год и 3 месяца, которого госпитализировали с Кременецкого района в тяжелом состоянии, выздорове. Перед выпиской медики дважды провели тест ПЦР. Результат, к счастью, отрицательный", - написал Надал.
По его словам, тернополянка и ее трехмесячный младенец уже не нуждаются в круглосуточном наблюдении врачей.
"На отрицательный результат тестирования они будут ждать дома на самоизоляции", - добавил Надал.
Напомним, в Тернопольской области лабораторно подтверждено 273 случая COVID-19, из которых 27 - у детей.