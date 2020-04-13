З Тернопільської лікарні виписали двох дітей і їхніх матерів, у яких раніше виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. З Тернопільської міської дитячої лікарні виписали двох дітей і їхніх матерів, у яких раніше виявили COVID-19. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, пише УНН.
"Сьогодні з інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні виписали двох дітей і їхніх матерів, у яких раніше виявили коронавірус. Одна дитина, віком 1 рік і 3 місяці, яку госпіталізували з Кременецького району у важкому стані, одужала. Перед випискою медики двічі провели тест-ПЛР. Результат, на щастя, негативний", - написав Надал.
За його словами, тернополянка і її тримісячне немовля уже не потребують цілодобового нагляду лікарів.
"На негативний результат тестування вони чекатимуть вдома на самоізоляції", - додав Надал.
Нагадаємо, у Тернопільській області лабораторно підтверджено 273 випадків COVID-19, з яких 27 - у дітей.