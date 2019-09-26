Из семи детенышей большой панды выложили поздравления к годовщине КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Семь детенышей большой панды стали частью поздравления по случаю семидесятой годовщины со дня основания Китайской Народной Республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
"Семь детенышей больших панд, родившихся в 2019 году, были разложены, формируя число "70", чтобы выразить наилучшие пожелания к 70-летию основания Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Такое необычное поздравление сделали на Базе по исследованиям и разведения больших панд в городе Чэнду.
Напомним, в США показали детеныша редкой панды по имени Кики.
Отмечается, что по состоянию на сентябрь этого года на базе родилось в общей сложности девять детенышей панд, коэффициент выживания которых достиг 100 процентов. Среди них - детеныш панды с крупнейшей в мире весом при рождении более 200 г и легче в мире детеныш панды весом 42,8 г.