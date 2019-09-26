Из семи детенышей большой панды выложили поздравления к годовщине КНР

"Семь детенышей больших панд, родившихся в 2019 году, были разложены, формируя число "70", чтобы выразить наилучшие пожелания к 70-летию основания Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Такое необычное поздравление сделали на Базе по исследованиям и разведения больших панд в городе Чэнду.

Напомним, в США показали детеныша редкой панды по имени Кики.

Отмечается, что по состоянию на сентябрь этого года на базе родилось в общей сложности девять детенышей панд, коэффициент выживания которых достиг 100 процентов. Среди них - детеныш панды с крупнейшей в мире весом при рождении более 200 г и легче в мире детеныш панды весом 42,8 г.