У США показали дитинча рідкісної панди на ім'я Кікі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У зоопарку місті Мілуокі, в американському штаті Вісконсін, публіці показали дитинча малої панди на ім'я Кікі, яке народилося у червні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки, яке також опублікувавши відповідне відео.
Зазначається, що малі панди, або, як їх ще називають, червоні панди, мешкають у Непалі та Китаї. У живій природі їх залишилося близько 2,5 тисячі.
Нагадаємо, у Тайвані, у Тайбейському зоопарку, для великих панд приготували пряники з нагоди свята середини осені.