У зоопарку Тайваня панд годували пряниками з нагоди Свята середини осені
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Тайвані в Тайбейському зоопарку для великих панд приготували пряники з нагоди свята середини осені. Про це передає УНН із посиланням на “Сіньхуа”.
“Святкове частування для панд за прізвиськами Туаньтуань і Юаньцзай включало в себе місячний пряник, традиційні ласощі на Свято середини осені, фрукти і овочі на шампурах, а також листя бамбука”, — йдеться в повідомленні.
Святкові заходи в зоопарку залучили велику кількість відвідувачів, багатьом з них хотілося хоч мигцем побачити панд. Вони радісно кричали і записували їх на відео.
Нагадаємо, у Північно-Західному Китаї на базі з розведення великих панд на світ з’явилася пара різностатевих панд-двійнят.