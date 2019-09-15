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У зоопарку Тайваня панд годували пряниками з нагоди Свята середини осені

У зоопарку Тайваня панд годували пряниками з нагоди Свята середини осені

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Тайвані в Тайбейському зоопарку для великих панд приготували пряники з нагоди свята середини осені. Про це передає УНН із посиланням на “Сіньхуа”.

“Святкове частування для панд за прізвиськами Туаньтуань і Юаньцзай включало в себе місячний пряник, традиційні ласощі на Свято середини осені, фрукти і овочі на шампурах, а також листя бамбука”, — йдеться в повідомленні.

Святкові заходи в зоопарку залучили велику кількість відвідувачів, багатьом з них хотілося хоч мигцем побачити панд. Вони радісно кричали і записували їх на відео.

Нагадаємо, у Північно-Західному Китаї на базі з розведення великих панд на світ з’явилася пара різностатевих панд-двійнят.

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