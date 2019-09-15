В зоопарке Тайваня панд кормили пряниками по случаю Праздника середины осени
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Тайване в Тайбэйском зоопарке для больших панд приготовили пряники по случаю праздника середины осени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
"Праздничное угощение для панд по прозвищам Туаньтуань и Юаньцзай включало в себя лунный пряник, традиционные лакомства на Праздник середины осени, фрукты и овощи на шампурах, а также листья бамбука", - говорится в сообщении.
Праздничные мероприятия в зоопарке привлекли большое количество посетителей, многим из них хотелось хоть мельком увидеть панд. Они радостно кричали и записывали их на видео.
Напомним, в Северо-Западном Китае на базе по разведению больших панд на свет появилась пара разнополых панд-двойняшек.