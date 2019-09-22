В США показали детеныша редкой панды по имени Кики

Отмечается, что малые панды, или, как их еще называют, красные панды, живущие в Непале и Китае. В живой природе их осталось около 2,5 тысячи.

Напомним, в Тайване, в тайбэйском зоопарке, для больших панд приготовили пряники по случаю праздника середины осени.