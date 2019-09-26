З семи дитинчат великої панди виклали привітання до річниці КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Сім дитинчат великої панди стали частиною привітання з нагоди 70-ої річниці з дня заснування Китайської Народної Республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhuanet.
“Сім дитинчат великих панд, що народилися у 2019 році, були розкладені, формуючи число „70“, щоб висловити найкращі побажання до 70-річчя заснування Китайської Народної Республіки”, — йдеться у повідомленні.
Таке незвичайне привітання зробили на Базі з досліджень і розведення великих панд у місті Ченду.
Нагадаємо, у США показали дитинча рідкісної панди на ім’я Кікі.
Зазначається, що станом на вересень цього року на базі народилося в цілому дев’ять дитинчат панд, коефіцієнт виживання яких досяг 100 відсотків. Серед них — дитинча панди з найбільшою у світі вагою при народженні понад 200 г і найлегше у світі дитинча панди вагою 42,8 г.