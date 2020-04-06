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С начала года в Украине зафиксировали 62 случая нарушения свободы слова

С начала года в Украине зафиксировали 62 случая нарушения свободы слова

Киев  •  УНН

 • 12929 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В первом квартале 2020 года были зафиксированы 62 случая нарушений свободы слова, большинство которых касалось физической агрессии против журналистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Института массовой информации.

"В первом квартале 2020 года эксперты ИМИ зафиксировали в Украине 62 случая нарушений свободы слова. Подавляющее большинство этих нарушений (43) касалось физической агрессии против журналистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за аналогичный период 2019 года было зафиксировано больше случаев нарушений свободы слова - 72, из них 49 касались физической агрессии против журналистов.

Наибольшее количество нарушений свободы слова за этот период было зафиксировано в следующих категориях:

• препятствование законной журналистской деятельности - 31

• юридическое давление - девять.

"Также зафиксировано шесть случаев избиения и пять угроз, кроме того, по четыре случая в категориях "доступ к публичной информации" и "киберпреступления". Также зафиксировано два случая непрямого давления (слежки за журналистами) и один случай повреждения имущества журналистов", - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты обращают внимание на тенденцию закрытости и избирательности в отношении журналистов со стороны Офиса Президента, органов власти, органов местного самоуправления.

Напомним, по информации Национального союза журналистов Украины, за три месяца 2020 года в Украине зафиксировано 15 случаев нападения на журналистов с применением силы. Больше всего от нападений пострадали женщины.

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