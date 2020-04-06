З початку року в Україні зафіксували 62 випадки порушення свободи слова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У першому кварталі 2020 року було зафіксовано 62 випадки порушень свободи слова, більшість яких стосувалася фізичної агресії проти журналістів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Інституту масової інформації.
"У першому кварталі 2020 року експерти ІМІ зафіксували в Україні 62 випадки порушень свободи слова. Переважна більшість цих порушень (43) стосувалася фізичної агресії проти журналістів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за аналогічний період 2019 року було зафіксовано більше випадків порушень свободи слова – 72, з них 49 стосувалися фізичної агресії проти журналістів.
Найбільшу кількість порушень свободи слова за цей період було зафіксовано в таких категоріях:
• перешкоджання законній журналістській діяльності – 31,
• юридичний тиск – дев'ять.
"Також зафіксовано шість випадків побиття та п’ять погроз, крім того, по чотири випадки в категоріях "доступ до публічної інформації" та "кіберзлочини". Також зафіксовано два випадки непрямого тиску (стеження за журналістами) та один випадок пошкодження майна журналістів", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, експерти звертають увагу на тенденцію закритості та вибірковості щодо журналістів з боку Офісу Президента, органів влади, органів місцевого самоврядування.
Нагадаємо, за інформацією Національної спілки журналістів України, за три місяці 2020 року в Україні зафіксовано 15 випадків нападу на журналістів із застосуванням сили. Найбільше від нападів постраждали жінки.