С начала года в Киевской области обнаружили почти 2000 нелегалов

"Работники ЦМУ ГМС в Киеве и Киевской области ведут активную борьбу с нелегальной миграцией. За 9 месяцев 2019 года на Киевщине обнаружили 1994 неурегулированных мигранта. По ним принято 1810 решений о принудительном возвращении и 184 - о принудительном выдворении за пределы Украины", - сказано в сообщении.

За этот же период времени 4815 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства. Среди них как граждане других стран, которые пренебрегли правилами пребывания в Украине, так и наши соотечественники, которые нарушили порядок трудоустройства, принятия на учебу, предоставления жилья иностранцам и их регистрации.

Напомним, во Львовской области задержали большую группу нелегалов.