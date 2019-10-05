З початку року на Київщині виявили майже 2 тисячі нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. З початку року на Київщині працівники ЦМУ ДМС виявили 1994 неврегульованих мігранта. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області.
"Працівники ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області ведуть активну боротьбу з нелегальною міграцією. За 9 місяців 2019 року на Київщині виявили 1994 неврегульованих мігранта. Щодо них прийнято 1810 рішень про примусове повернення і 184 - про примусове видворення за межі України", - сказано у повідомленні.
За цей же період часу 4815 осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Серед них як громадяни інших країн, які знехтували правилами перебування в Україні, так і наші співвітчизники, котрі порушили порядок працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла іноземцям та їх реєстрації.
Нагадаємо, на Львівщині затримали велику групу нелегалів.