С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ в Украине заболели более 472 тыс. человек

"Всего по Украине с начала эпидемического сезона госпитализировали с предварительным диагнозом "грипп" и "острая респираторная вирусная инфекция" 13 тыс. 873 человека (2,9% от заболевших), из них 80,3% составляют дети в возрасте до 17 лет", - сообщили в Минздраве.

Так, за период с 3 по 23 октября по оперативным данным территориальных органов здравоохранения переболело 1,1% населения (анализ проводился без учета данных АР Крым и г. Севастополя). Дети до 17 лет составляют 70,1% от общего количества заболевших.

Уровень заболеваемости в эпидсезон 2016-2017 годов почти на 20% превышает прошлогодние показатели аналогичного периода.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировали в Киевской - 699,5, наименьший - в Тернопольской областях - 220,6 на 100 тыс. населения.

Также сообщается, что с начала эпидемического сезона по оперативным данным вакцинация против гриппа не проводилась.