З початку епідсезону на грип та ГРВІ в Україні захворіло понад 472 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У нинішньому епідеміологічному сезоні на грип та ГРВІ в Україні захворіло 472 тисячі 54 хворих. Про це УНН повідомили в прес-службі МОЗ.
“Всього по Україні з початку епідемічного сезону госпіталізовано з попередніми діагнозами „Грип“ та „Гостра респіраторна вірусна інфекція“ 13 тисяч 873 особи (2,9 % від захворілих), з них 80,3 % становлять діти віком до 17 років”, — повідомили у МОЗ.
Так, за період з 3 по 23 жовтня за оперативними даними територіальних органів охорони здоров’я перехворіло 1,1 % населення (аналіз проводився без урахування даних АР Крим та м.Севастополя). Діти віком до 17 років становлять 70,1 % від загальної кількості захворілих.
Рівень захворюваності в епідсезон 2016–2017 років майже на 20 % перевищує минулорічні показники аналогічного періоду.
Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській — 699,5, найменший — у Тернопільській областях — 220,6 на 100 тис. населення.
Також повідомляється, що з початку епідемічного сезону за оперативними даними вакцинація проти грипу не проводилася.