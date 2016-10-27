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З початку епідсезону на грип та ГРВІ в Україні захворіло понад 472 тис. людей

З початку епідсезону на грип та ГРВІ в Україні захворіло понад 472 тис. людей

Київ • УНН

 • 6733 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У нинішньому епідеміологічному сезоні на грип та ГРВІ в Україні захворіло 472 тисячі 54 хворих. Про це УНН повідомили в прес-службі МОЗ.

“Всього по Україні з початку епідемічного сезону госпіталізовано з попередніми діагнозами „Грип“ та „Гостра респіраторна вірусна інфекція“ 13 тисяч 873 особи (2,9 % від захворілих), з них 80,3 % становлять діти віком до 17 років”, — повідомили у МОЗ.

Так, за період з 3 по 23 жовтня за оперативними даними територіальних органів охорони здоров’я перехворіло 1,1 % населення (аналіз проводився без урахування даних АР Крим та м.Севастополя). Діти віком до 17 років становлять 70,1 % від загальної кількості захворілих.

Рівень захворюваності в епідсезон 2016–2017 років майже на 20 % перевищує минулорічні показники аналогічного періоду.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській — 699,5, найменший — у Тернопільській областях — 220,6 на 100 тис. населення.

Також повідомляється, що з початку епідемічного сезону за оперативними даними вакцинація проти грипу не проводилася.

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