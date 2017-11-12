С начала суток боевики 23 раза нарушили режим тишины в зоне АТО

На Луганском направлении враг утром из стрелкового оружия и гранатометов обстрелял позиции украинских военных вблизи Крымского, а позже выпустил 4 мины калибра 82мм. Минометы такого же калибра были применены неподалеку Зайцевого и Луганского, что на Светлодарской дуге, сообщили в штабе.

На подступах к Донецку факты применения противником пехотного вооружения зафиксировано вблизи Авдеевки, Песков, Новоселовки Второй и Марьинки.

На Мариупольском направлении, вблизи Водяного боевики применили минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, гранатометы и вооружения БМП. Из 120-ти и 82мм минометов были обстреляны силы АТО в районе Гнутово, а из стрелкового оружия и гранатометов - военные в районе Николаевки, Березового, Новотроицкого, Старогнатовки и Павлополя.

Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Почти в половине случаев силы АТО давали противнику адекватный ответ.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения.