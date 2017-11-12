С начала суток боевики 23 раза нарушили режим тишины в зоне АТО

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 27501 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 89237 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 83033 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100090 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100278 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 76375 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101738 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101342 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 136913 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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С начала суток боевики 23 раза нарушили режим тишины в зоне АТО

С начала суток боевики 23 раза нарушили режим тишины в зоне АТО

Киев  •  УНН

 • 10401 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО сохранила тенденцию к обострению. В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сегодня не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг утром из стрелкового оружия и гранатометов обстрелял позиции украинских военных вблизи Крымского, а позже выпустил 4 мины калибра 82мм. Минометы такого же калибра были применены неподалеку Зайцевого и Луганского, что на Светлодарской дуге, сообщили в штабе.

На подступах к Донецку факты применения противником пехотного вооружения зафиксировано вблизи Авдеевки, Песков, Новоселовки Второй и Марьинки.

На Мариупольском направлении, вблизи Водяного боевики применили минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, гранатометы и вооружения БМП. Из 120-ти и 82мм минометов были обстреляны силы АТО в районе Гнутово, а из стрелкового оружия и гранатометов - военные в районе Николаевки, Березового, Новотроицкого, Старогнатовки и Павлополя.

Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Почти в половине случаев силы АТО давали противнику адекватный ответ.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения.

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