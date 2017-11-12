З початку доби бойовики 23 рази порушили режим тиші в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО зберегла тенденцію до загострення. У результаті ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сьогодні не постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку ворог зранку зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляв позиції українських військових поблизу Кримського, а пізніше випустив 4 міни калібру 82мм. Міномети такого ж калібру були застосовані неподалік Зайцевого та Луганського, що на Світлодарській дузі, повідомили в штабі.
На підступах до Донецька факти застосування противником піхотного озброєння зафіксовано поблизу Авдіївки, Пісків, Новоселівки Другої та Мар’їнки.
На Маріупольському напрямку, поблизу Водяного бойовики застосували міномети калібру 120мм, стрілецьку зброю, гранатомети та озброєння БМП. Зі 120-ти та 82мм мінометів були обстріляні сили АТО у районі Гнутового, а зі стрілецької зброї і гранатометів – військові у районі Миколаївки, Березового, Новотроїцького, Старогнатівки і Павлополя.
Загалом від опівночі незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир’я. Майже у половині випадків сили АТО давали противнику адекватну відповідь.
Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО один український військовий отримав поранення.