С матерью погибшей Бережной провели беседу и отпустили - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Правоохранители во время мероприятий в Киеве 9 мая пригласили в Печерское отделение полиции мать бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной Елену из-за одежды с запрещенной символики. У женщины взяли объяснительную, после чего отпустили, сообщил во время брифинга в Киеве спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало, передает УНН.
"В полицию поступило сообщение, что одна из гражданок имеет на своей одежде символ запрещенный законодательством. Она была приглашена в Печерское отделения полиции, где она была опрошена. У нее было отобрано объяснение, после чего ее отпустили", - сказал спикер, отвечая на вопрос о задержании матери бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной.
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Как сообщал УНН, по состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала пять уголовных производств за нарушения в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая.