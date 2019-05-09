С матерью погибшей Бережной провели беседу и отпустили - полиция

"В полицию поступило сообщение, что одна из гражданок имеет на своей одежде символ запрещенный законодательством. Она была приглашена в Печерское отделения полиции, где она была опрошена. У нее было отобрано объяснение, после чего ее отпустили", - сказал спикер, отвечая на вопрос о задержании матери бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной.

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Как сообщал УНН, по состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала пять уголовных производств за нарушения в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая.