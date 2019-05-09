З матір’ю загиблої Бережної провели бесіду і відпустили - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Правоохоронці під час заходів у Києві 9 травня запросили до Печерського відділку поліції матір колишнього депутата Верховної Ради Ірини Бережної Олену через одяг із забороненою символіку. У жінки взяли пояснювальну, після чого відпустили, повідомив під час брифінгу у Києві речник Нацполіції України Ярослав Тракало, передає УНН.
“До поліції надійшло повідомлення, що одна з громадянок має на своєму одязі символ, заборонений законодавством. Вона була запрошена до Печерського відділку поліції, де вона була опитана. У неї було відібрано пояснення, після чого її відпустили”, — сказав речник, відповідаючи на запитання щодо затримання матері колишнього депутата Верховної Ради Ірини Бережної.
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Як повідомляв УНН, станом на 14:00 поліція зареєструвала п’ять кримінальних проваджень через порушення у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня.