З матір’ю загиблої Бережної провели бесіду і відпустили - поліція

КИЇВ. 9 травня. УНН. Правоохоронці під час заходів у Києві 9 травня запросили до Печерського відділку поліції матір колишнього депутата Верховної Ради Ірини Бережної Олену через одяг із забороненою символіку. У жінки взяли пояснювальну, після чого відпустили, повідомив під час брифінгу у Києві речник Нацполіції України Ярослав Тракало, передає УНН.