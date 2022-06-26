Из Лисичанской общины эвакуировали шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Сегодня, 26 июня, удалось эвакуировать 6 жителей Лисичанского городского территориального общества, 1 из которых - ребенок. Об этом сообщает Лисичанская городская военная администрация, передает УНН.
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"Люди уже в безопасности! Эвакуация состоялась благодаря слаженным действиям сотрудников Лисичанской городской военной администрации и ГСЧС. Безгранично всем благодарны!", - говорится в сообщении.
Напомним
Из Лисичанска эвакуировали еще 13 человек, трое из которых – дети.