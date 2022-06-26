З Лисичанської громади евакуювали шістьох осіб

Цитата

"Люди вже в безпеці! Евакуація відбулось завдяки злагодженим діям співробітників Лисичанської міської військової адміністрації та ДСНС. Безмежно всім вдячні!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Із Лисичанська евакуювали ще 13 людей, троє з яких – діти.