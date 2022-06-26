З Лисичанської громади евакуювали шістьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Сьогодні, 26 червня, вдалося евакуювати 6 мешканців Лисичанської міської територіальної громади, 1 з яких - дитина. Про це повідомляє Лисичанська міська військова адміністрація, передає УНН.
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"Люди вже в безпеці! Евакуація відбулось завдяки злагодженим діям співробітників Лисичанської міської військової адміністрації та ДСНС. Безмежно всім вдячні!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Із Лисичанська евакуювали ще 13 людей, троє з яких – діти.