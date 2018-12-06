Юношеская сборная Украины узнала соперников по отбору на Евро-2019

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 8592 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 92100 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 198989 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 152819 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 219632 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 260257 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 216935 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248587 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208671 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 494904 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
72%
Популярные новости

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 10388 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 13221 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 14701 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 17987 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 6568 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 273938 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 249132 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 334729 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 494904 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 585877 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 36948 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 219632 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 82505 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 78591 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 84038 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Юношеская сборная Украины узнала соперников по отбору на Евро-2019

Киев • УНН

 • 6948 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В швейцарском городе Ньон прошла процедура жеребьевки элит-раунда чемпионата Европы 2019 с участием футболистов до 19-ти лет, передает корреспондент УНН.

Юношеская сборная Украины узнала соперников по отбору на Евро-2019

Среди 28 участников присутствовала и украинская сборная, которая занимала в рейтинге 16 место и попала в третьей корзины при жеребьевке.

Украинская команда под руководством Сергея Попова получила в соперники Италию из первой корзины, Сербию из второй и Бельгию с 4-й.

Другие группы были сформированы следующим образом:

Группа 1: Ирландия, Россия, Азербайджан, Румыния.

Группа 2: Греция, Чехия, Англия, Дания.

Группа 3: Германия, Венгрия, Норвегия, Хорватия.

Группа 4: Испания, Нидерланды, Уэльс, Словения.

Группа 5: Франция, Израиль, Швейцария, Польша.

Группа 6: Португалия, Шотландия, Турция, Кипр.

Примечательно, что два лидера рейтинга Португалия и Германия сразу прошли в элитный раунд чемпионата.

Заметим, что в финальную часть Евро-2019 выйдут исключительно победители квартетов, которые присоединятся к хозяевам турнира — Армении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$63.35
Bitcoin
$74,809.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.11
Золото
$3,048.10
Ethereum
$1,437.39