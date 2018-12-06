Юношеская сборная Украины узнала соперников по отбору на Евро-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В швейцарском городе Ньон прошла процедура жеребьевки элит-раунда чемпионата Европы 2019 с участием футболистов до 19-ти лет, передает корреспондент УНН.
Среди 28 участников присутствовала и украинская сборная, которая занимала в рейтинге 16 место и попала в третьей корзины при жеребьевке.
Украинская команда под руководством Сергея Попова получила в соперники Италию из первой корзины, Сербию из второй и Бельгию с 4-й.
Другие группы были сформированы следующим образом:
Группа 1: Ирландия, Россия, Азербайджан, Румыния.
Группа 2: Греция, Чехия, Англия, Дания.
Группа 3: Германия, Венгрия, Норвегия, Хорватия.
Группа 4: Испания, Нидерланды, Уэльс, Словения.
Группа 5: Франция, Израиль, Швейцария, Польша.
Группа 6: Португалия, Шотландия, Турция, Кипр.
Примечательно, что два лидера рейтинга Португалия и Германия сразу прошли в элитный раунд чемпионата.
Заметим, что в финальную часть Евро-2019 выйдут исключительно победители квартетов, которые присоединятся к хозяевам турнира — Армении.