Юнацька збірна України дізналася суперників по відбору на Євро-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У швейцарському місті Ньйон пройшла процедура жеребу еліт-раунду чемпіонату Європи 2019 року за участі футболістів до 19-ти років, передає кореспондент УНН.
Серед 28 учасників була присутня і українська збірна, яка посідала в рейтингу 16 місце та потрапила до третьої корзини при жеребкуванні.
Українська команда під керівництвом Сергія Попова отримала у суперники Італію з першого кошика, Сербію з другого і Бельгію з 4-го.
Інші групи були сформовані наступним чином:
Група 1: Ірландія, Росія, Азербайджан, Румунія.
Група 2: Греція, Чехія, Англія, Данія.
Група 3: Німеччина, Угорщина, Норвегія, Хорватія.
Група 4: Іспанія, Нідерланди, Уельс, Словенія.
Група 5: Франція, Ізраїль, Швейцарія, Польща.
Група 6: Португалія, Шотландія, Туреччина, Кіпр.
Примітно, що два лідери рейтингу Португалія та Німеччина одразу пройшли до елітного раунду чемпіонату.
Зауважимо, що до фінальної частини Євро-2019 вийдуть виключно переможці квартетів, які приєднаються до господарів турніру — Вірменії.