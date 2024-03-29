Юг Греции всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,7 баллов, толчки ощущались и в Афинах

На юге Греции у побережья западного Пелопоннеса произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Dailymail.

Детали

Евро-Средиземноморский сейсмологический центр (CSEM) сообщил о ряде подземных толчков в Греции и вокруг нее, включая толчки магнитудой 2,4 балла в районе острова Крит и землетрясение магнитудой 2,5 балла в Эгейском море.

Три меньших землетрясения произошли на юге Греции в течение девяти минут, между 8:21 и 8:30 утра. Два из них произошли за несколько минут до этого, зафиксировав магнитуды 3,1 и 2,5 на Пелопоннесе. Начальная магнитуда землетрясения 5,7 баллов была первоначально оценена как 5,9 баллов.

По данным Афинского геодинамического института, очаг землетрясения находился под морским дном вблизи островов Строфадес, примерно в 75 милях к юго-западу от западного города Патры. Толчки ощущались также в греческой столице Афинах и на южном острове Крит.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не зафиксировано.

Эксперты говорят, что подземные толчки вызвали легкую дрожь, вероятно, где-то это привело к разбитым окнам и падению предметов с полок.

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