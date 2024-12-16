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ЮАР не пригласит путина на саммит G20 из-за ордера МУС

ЮАР не пригласит путина на саммит G20 из-за ордера МУС

Киев  •  УНН

 • 1548 просмотра

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Южная Африка не может пригласить Путина на саммит G20 в 2025 году из-за ордера МУС на его арест. Представитель президента ЮАР подтвердил, что правовая ситуация остается неизменной со времени саммита БРИКС.

Южная Африка заявила, что страна не может пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в 2025 году из-за выданного Международным уголовным судом ордера на его арест. Об этом сообщает официальный представитель президента Южной Африки Винсент Магвенья, передает росСМИ, пишет УНН.

Магвенья отметил, что страна "пока никак не может повлиять" на ордер Международного уголовного суда в отношении российского диктатора Путина, чтобы пригласить его на саммит G20.

Правовая ситуация не изменилась с саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Мы никак не можем повлиять на решение МУС,

- сказал он.

Напомним

В марте президент МУС Томоко Акане заявила, что она твердо верит в то, что президент россии владимир путин, на арест которого МУС выдал ордер, в конце концов предстанет перед судом и понесет ответственность за военные преступления в Украине.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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