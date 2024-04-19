Европейский инвестиционный банк выделит Украине 560 миллионов евро на проекты по восстановлению инфраструктуры - Шмыгаль

Украина подписала меморандум с Европейским инвестиционным банком о выделении 560 миллионов евро для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья. Об этом в своем Telegram-канале рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

В этом году Украина получит 560 млн евро для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья, а также на проекты, которые поддержат наше экономическое восстановление и украинский бизнес. Соответствующий меморандум подписали с председателем ЕИБ Надеждой Кальвино - рассказал глава украинского правительства.

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По его словам, киев стремится ускорить работу над текущими проектами и сфокусироваться на подготовке новых инвестиций ЕИБ в критические государственные и частные инициативы.

Меморандум будет способствовать быстрому восстановлению Украины и приблизит нас к Европейскому Союзу - подытожил Шмыгаль.

Напомним

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Украина нуждается в 42 миллиардах долларов бюджетной поддержки в этом году, чтобы продолжить борьбу с российским вторжением.

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