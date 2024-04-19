Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
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Европейский инвестиционный банк выделит Украине 560 миллионов евро на проекты по восстановлению инфраструктуры - Шмыгаль
Кулеба: Запад должен как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы спасти Европу от большей войны
Полтора часа в бомбоубежище: вице-канцлер Германии спускался в укрытие в Киеве из-за воздушной тревоги
"Дети не должны погибать в результате авиаударов в современной Европе": Кулеба рассчитывает на быстрое продвижение согласованного с G7
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"Бенфика" Трубина покидает Лигу Европы, проиграв по пенальти "Марселю"
Трамп призывает Европу усилить поддержку Украины в войне с россией
На Харьковщине СБУ разоблачила работников стратегического завода, которые хотели продать россии секретную документацию
G7 определила "конкретные шаги" для помощи Украине - Кулеба
Украина вернула из России незаконно депортированную 17-летнюю девушку
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Европейский инвестиционный банк выделит Украине 560 миллионов евро на проекты по восстановлению инфраструктуры - Шмыгаль
Украина подписала меморандум с Европейским инвестиционным банком о получении 560 млн евро на энергетические проекты, транспортную инфраструктуру, реконструкцию жилья и восстановление экономики.
Кулеба: Запад должен как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы спасти Европу от большей войны
Кулеба призывает Запад как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы предотвратить большую войну в Европе.
Полтора часа в бомбоубежище: вице-канцлер Германии спускался в укрытие в Киеве из-за воздушной тревоги
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который находился с рабочим визитом в Украине, был вынужден укрыться в бомбоубежище в Киеве из-за воздушной тревоги, проведя там около полутора часов.
"Дети не должны погибать в результате авиаударов в современной Европе": Кулеба рассчитывает на быстрое продвижение согласованного с G7
Двое детей в возрасте 14 и 8 лет погибли в результате российского удара в Днепропетровской области, что подчеркнуло насущную потребность в дополнительных системах противовоздушной обороны и жестокость российского террора против гражданского населения.
минобороны подтвердило падение Ту-22, говорят о "технической неисправности"
российский бомбардировщик Ту-22 разбился после выполнения боевого задания. В министерстве обороны рф причиной аварии называют "техническую неисправность".
"Бенфика" Трубина покидает Лигу Европы, проиграв по пенальти "Марселю"
"Бенфика", за которую выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, вылетела из Лиги Европы, проиграв "Марселю" по пенальти после домашней победы со счетом 2:1.
Трамп призывает Европу усилить поддержку Украины в войне с россией
Дональд Трамп отметил важность выживания Украины и упрекнул европейских союзников за недостаточную финансовую поддержку Украины по сравнению с Соединенными Штатами.
На Харьковщине СБУ разоблачила работников стратегического завода, которые хотели продать россии секретную документацию
В Харьковской области украинские правоохранители обезвредили российскую агентурную группу, которая пыталась вывезти в россию секретную документацию с местного стратегического завода. Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, им грозит пожизненное заключение.
G7 определила "конкретные шаги" для помощи Украине - Кулеба
Министры иностранных дел G7 определили конкретные шаги для помощи Украине.
Украина вернула из России незаконно депортированную 17-летнюю девушку
Украина вернула 17-летнюю украинскую девушку, незаконно депортированную россией.