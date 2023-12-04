Европе грозит морозная неделя: снег и гололед уже задерживают рейсы
Киев • УНН
Европе грозит холодная неделя. В некоторых частях Скандинавии наблюдается импорт электроэнергии из-за низкого уровня производства ветровой энергии
Европейские страны сталкиваются с чрезвычайно холодным началом недели, на фоне того, как температура опускается ниже -10°C в некоторых частях Скандинавии, а в других частях региона выпадает снег, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
По данным синоптика Maxar Technologies, Норвегия, Швеция и Финляндия страдают от низких минусовых температур, которые, как ожидается, сохранятся еще как минимум неделю. Между тем на большей части территории Великобритании и Франции ожидаются дождь, мокрый снег и снег.
Метеорологическое бюро Великобритании ввело желтое предупреждение о дожде на юго-западе страны. Большинство Западной Европы ожидает похолодание, снег и внезапные наводнения после остановки воздушного и железнодорожного сообщения в Германии и Нидерландах. Всю неделю температура в Берлине будет оставаться близкой к нулю.
Прогнозируется, что в понедельник в Осло температура опустится до -13,5°C, что более чем на 12 градусов ниже среднего показателя для этого времени года. Производство ветроэнергетики, ключевого источника электроэнергии в регионе, практически прекратилось, составляя лишь 4,9% производства региона.
Швеция, которая обычно является нетто-экспортером электроэнергии, в понедельник импортировала электроэнергию из Германии и Польши, чтобы гарантировать, что поставки удовлетворят растущий спрос. Завод Uniper SE, который работает на жидком топливе на юге, - в режиме ожидания, чтобы производить электроэнергию в случае необходимости. Для помощи рынку компания Vattenfall AB возобновила работу на своем энергоблоке "Рингхальс-4" раньше, чем планировалось.
Великобритания экспортировала электроэнергию в Норвегию, что является редким явлением.
По данным Maxar, по всей Европе в течение следующих 1-5 дней ожидается 85,1 градусо-дней отопления, что значительно превышает 10-летнюю норму в 66,8. Это ключевой показатель устойчивых температур ниже нормы.
Европе грозит морозная неделя: снег и гололед уже задерживают рейсы
Европе грозит холодная неделя. В некоторых частях Скандинавии наблюдается импорт электроэнергии из-за низкого уровня производства ветровой энергии
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