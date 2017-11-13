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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 26968 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 82469 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 99924 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100193 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Еврокомиссия создала экспертную группу для борьбы с фейковыми новостями

Еврокомиссия создала экспертную группу для борьбы с фейковыми новостями

Киев  •  УНН

 • 10002 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Европейская комиссия создала экспертную группу "высокого уровня" для борьбы с фейковыми новостями, в которую должны войти ученые, онлайн-платформы, СМИ и общественные организации. Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, передает УНН.

"Мы живем в век, когда поток информации и дезинформации стал почти непрерывным. Поэтому мы должны дать нашим гражданам средства для отделения фейковых новостей, увеличить доверие онлайн и упорядочить информацию, которую они получают", - заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Европейская комиссия пригласила экспертов подать свои заявки на участие в этой группе. Результатом обсуждения темы борьбы с дезинформацией должны стать варианты возможных мер по улучшению доступа к надежной и точной информации.

Обсуждение касаться трех основных сфер: объем проблемы, оценка мероприятий которые были приняты платформами, медиа-компаниями и организациями гражданского общества для противодействия распространению дезинформации в Интернете, а также возможные будущие действия по усилению доступа граждан к надежной и проверенной информации и предотвращению распространения дезинформации в интернете.

"Мы должны найти сбалансированный подход между свободой слова, плюрализмом СМИ и правом граждан на доступ к разносторонней и надежной информации", - прокомментировал еврокомиссар по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип.

Работа группы должна начаться в январе 2018 года, будет работать она несколько месяцев. Доклады группы должны быть представлены в апреле следующего года.

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