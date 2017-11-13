Еврокомиссия создала экспертную группу для борьбы с фейковыми новостями

"Мы живем в век, когда поток информации и дезинформации стал почти непрерывным. Поэтому мы должны дать нашим гражданам средства для отделения фейковых новостей, увеличить доверие онлайн и упорядочить информацию, которую они получают", - заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Европейская комиссия пригласила экспертов подать свои заявки на участие в этой группе. Результатом обсуждения темы борьбы с дезинформацией должны стать варианты возможных мер по улучшению доступа к надежной и точной информации.

Обсуждение касаться трех основных сфер: объем проблемы, оценка мероприятий которые были приняты платформами, медиа-компаниями и организациями гражданского общества для противодействия распространению дезинформации в Интернете, а также возможные будущие действия по усилению доступа граждан к надежной и проверенной информации и предотвращению распространения дезинформации в интернете.

"Мы должны найти сбалансированный подход между свободой слова, плюрализмом СМИ и правом граждан на доступ к разносторонней и надежной информации", - прокомментировал еврокомиссар по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип.

Работа группы должна начаться в январе 2018 года, будет работать она несколько месяцев. Доклады группы должны быть представлены в апреле следующего года.